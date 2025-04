OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “A un primo sguardo si potrebbe dire che non esistono paesi così diversi come Italia e Giappone per etnia, cultura, stile di vita, e invece nel profondo sono molto più vicini di quanto pensiamo e soprattutto sono complementari. Questa apparente contraddizione rappresenta la nostra più grande opportunità: la capacità di organizzazione giapponese si combina in modo eccellente con l’inventiva e la creatività italiana consentendo sinergie preziose che rappresentano un fattore chiave per le collaborazioni presenti e future che l’Expo aiuterà a generare”. Lo ha detto Valentino Valentini, vice ministro delle imprese e del Made in Italy, intervenendo a Osaka all’evento nell’ambito dell’Expo sull’“Intellectual Property Award”, organizzato dal Mimit insieme a Netval e Invitalia, che ha premiato i migliori sei brevetti della ricerca pubblica presenti sulla piattaforma Knowledge Share con l’obiettivo di incentivare l’innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca nazionali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

“L’Expo – ha sottolineato – è una piattaforma globale che rappresenta l’innovazione e la collaborazione internazionale. E’ un luogo in cui si incontrano culture, idee, visioni del futuro. E qui celebriamo l’ingegno italiano attraverso due eventi collegati: la mostra ‘Italy, Land of Patents: Successful Inventions and Innovations’, che volge lo sguardo al passato, al cammino che abbiamo percorso, e ‘l’Intellectual Property Award (IPA)’ che guarda al futuro, premia e stimola l’innovazione, motore del progresso globale. Il rapporto Draghi ci dice infatti che l’innovazione è la bussola dell’Europa per la competitività ed è anche il principio guida alla base delle strategie di sviluppo del nostro Paese: l’innovazione è motore di sviluppo e crescita”.

“Albert Einstein – ha ricordato ancora Valentini nel suo intervento – diceva che ‘l’innovazione non è il prodotto di un pensiero logico, ma il risultato dell’applicazione di una struttura logica’. Cioè ci ricorda che il progresso nasce spesso da intuizioni che trascendono la pura razionalità. Umberto Veronesi a modo suo ci diceva che l’innovazione si fonda sulla capacità di trasgredire, cioè sottolineava l’importanza di superare i confini tradizionali per trasformare la creatività in soluzioni concrete. E Steve Jobs diceva che è proprio la capacità di innovare che distingue il leader dal follower. Questo concetto non si applica solo agli individui ma anche alle nazioni che aspirano a posizioni di leadership nell’economia”. “Il tema dell’Expo Osaka, ‘Designing future society for our lives, rispecchia la visione dell’Italia – ha concluso il vice ministro – Il teorico dell’intelligenza emotiva, Daniel Goleman, diceva che ‘l’innovazione e l’intuizione fioriscono quando le nostre menti si trovano in una condizione di maggiore apertura’. È con questa apertura mentale che dobbiamo affrontare il futuro, trasformando le sfide in opportunità e le idee in soluzioni concrete. L’innovazione intesa come capacità di vedere il cambiamento, come un’opportunità, non come una minaccia’. Questa è la visione che deve guidarci nel costruire insieme un mondo migliore, dove la collaborazione tra nazioni cosi apparentemente diverse ma profondamente simili come Italia e Giappone possa generare soluzioni innovative per le sfide globali che ci attendono”.

La mostra “Italy, Land Of Patents: Successful inventions and innovations and institutional” rappresenta un estratto della mostra “L’Italia dei Brevetti: invenzioni e innovazioni di successo”, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Unioncamere, per celebrare i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e i 550 anni della pubblicazione del primo Statuto dei Brevetti, promulgato dalla Repubblica di Venezia nel 1474. La selezione sarà esposta nel Padiglione Italia durante tutta l’EXPO di Osaka, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

L’Intellectual Property Award, organizzato dal Mimit insieme a Netval e Invitalia ha premiato i migliori sei brevetti della ricerca pubblica presenti sulla piattaforma Knowledge Share con l’obiettivo di incentivare l’innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca nazionali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

– foto ufficio stampa Mimit –

(ITALPRESS).