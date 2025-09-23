Expo Osaka, De Pascale “L’Emilia Romagna è un ponte solido tra Italia e Giappone”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Ambasciatore d’Italia in Giappone, sua eccellenza Gianluigi Benedetti, per la calorosa accoglienza e per il prezioso impegno con cui promuove quotidianamente i rapporti tra i nostri Paesi– ha dichiarato il presidente de Pascale-. L’incontro che abbiamo avuto a Tokyo in occasione della settimana dell’Emilia-Romagna ad Expo Osaka è stato un momento di confronto proficuo su molti temi cruciali per l’Emilia-Romagna e per le relazioni economiche e culturali con il Giappone”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha commentato l’incontro con l’ambasciatore d‘Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, questa mattina a Tokyo che ha aperto la giornata dell’Emilia-Romagna a Expo 2025.

Insieme a loro la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, e il capo di Gabinetto, Luca Vecchi, per la Regione Emilia-Romagna e, per l’Ambasciata, il vice capo Missione, Stefano Stucci, il capo ufficio Economico e Commerciale, Francesco Paolo Cannito, e gli esperti Agricolo, Anna Iele, Scientifico, Gianluigi Serianni, Spaziale, Marco Casolino. Presenti il direttore e vice direttore Ufficio Banca d’Italia Tokyo, Andrea Gerali e Andrea Perin; la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, Silvana De Maio e la vice direttrice dell’Ufficio ICE di Tokyo, Edith Petrucci.

“Il confronto ha messo in luce come l’Emilia-Romagna sia in grado di offrire opportunità di investimento e di collaborazione ad aziende e istituzioni giapponesi e come viceversa il Giappone stia attraversando un momento capace di proporre occasioni interessanti per le aziende emiliano-romagnole che intendono investire nel paese– ha proseguito de Pascale-. Grazie al lavoro delle nostre imprese, dei centri di ricerca, delle università e delle istituzioni, l’Emilia-Romagna vuole continuare a essere un ponte solido tra l’Italia e il Giappone, mettendo al centro l’eccellenza delle proprie filiere produttive e artigianali, le competenze e le vocazioni di altissimo livello e il patrimonio culturale di primo piano”.

“Siamo molto lieti di accogliere il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, alla sua prima visita a Tokyo– ha dichiarato l’ambasciatore Benedetti-, in un anno nel quale l’Ambasciata, insieme agli enti e alle istituzioni del Sistema Italia in Giappone, ha fornito assistenza ad un numero particolarmente consistente di delegazioni regionali e degli enti locali italiani per eventi ed iniziative promozionali del nostro Made in Italy, anche per via della loro partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka-Kansai”.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).