PESCARA (ITALPRESS) – In base al secondo Exit poll (campione 100%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, alle elezioni regionali in Abruzzo, il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centrodestra Marco Marsilio è in vantaggio al 50,5 – 54,5% mentre lo sfidante Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 45,5-49,5%. I seggi per le elezioni Regionali in Abruzzo, aperti questa mattina alle 7, si sono chiusi alle 23.

(ITALPRESS)

