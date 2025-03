MILANO (ITALPRESS) – Il 36enne ex campione Nba e dell’Olimpia Milano, con la quale ha vinto uno scudetto nel 2014, Samardo Samuels è stato arrestato sabato sera dai Carabinieri del capoluogo lombardo per atti persecutori. Lo riportano diversi quotidiani milanesi che ricostruiscono la vicenda che ha portato all’arresto dell’ex atleta con passaporto giamaicano.

Ad allertare i Carabinieri una telefonata dei membri di una famiglia residente nello stesso stabile di Samuels in zona Farini, infastidita dal comportamento dell’ex giocatore di basket, in evidente stato di alterazione, che nel cortile beveva e ascolta musica a tutto volume, mentre il suo cane, un corso, girava libero senza museruola. Quattro ore dopo Samuels veniva dichiarato in stato di arresto per atti persecutori e per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Lo scorso 13 febbraio, infatti, il Tribunale di Milano gli aveva intimato di stare lontano proprio da quella famiglia che sabato sera avrebbe minacciato per l’ennesima volta e che per tornare in casa ha dovuto aspettare l’intervento dei carabinieri. Anche con gli uomini in divisa l’ex giocatore di basket non sarebbe stato collaborativo. Nel frattempo, nella caserma di via Vincenzo Monti, si sono poi presentate alcune delle vittime per formalizzare nuove denunce nei confronti dell’ex cestista, che sarà processato per direttissima.

