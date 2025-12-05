Ex Ilva, finisce la protesta a Genova “Qualcuno si faccia un esame di coscienza”

GENOVA (ITALPRESS) – Dopo cinque giorni di sciopero e mobilitazione permanente i lavoratori ex Ilva di Genova hanno deciso di sospendere la protesta. Decisivo l’esito dell’incontro a Roma tra il ministro Urso, il presidente ligure Bucci e la sindaca Salis.

“Buone notizie sì, problemi finiti no – ha riferito Armando Palombo, delegato della Fiom, ai colleghi in assemblea -. La latta continuerà con gli ordini già in cassetto, ci sarà un rallentamento sul cromato. Sullo zincato abbiamo i numeri per arrivare a febbraio con tre settimane di fermata per manutenzione. Questi sono numeri che a noi vanno bene. Qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Riprendiamo l’attività da domani a pieno regime con 585 persone a lavorare, 280 in cassa integrazione e 70 in formazione, ma con la zincatura in funzione”. La notizia è stata accolta con abbracci e festeggiamenti e nelle prossime ore il blocco stradale a Cornigliano verrà rimosso.

