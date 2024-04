ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha preso parte all’avvio dei lavori di abbattimento dell’ex Centro direzionale Alitalia di Muratella, nel Municipio Roma XI. Oggi è stato dato, infatti, il via alla demolizione di quattro edifici, ormai abbandonati da anni, con l’avvio del progetto di riqualificazione dell’intera area di circa 106.756,00 mq e ricadente nella Collina Muratella. “Questa è una giornata importante perchè inizia con l’avvio della demolizione dei vecchi edifici del centro direzionale Alitalia, chiusi e abbandonati da tantissimi anni” ha spiegato Gualtieri che lo ha definito “un altro processo di rigenerazione urbana molto significativo a Muratella. Roma Capitale ha contribuito sbloccando con un intervento fondamentale in Assemblea che riguarda la Carta della Qualità, un permesso di costruire convenzionato che prevede appunto la demolizione di questi edifici che erano stati inaugurati nel ’91 e che dal 2008 erano abbandonati”. Il Sindaco ha approfondito il discorso riguardo alla “realizzazione di un complesso di interventi sia residenziali, con una quota di legge tra il 30 e il 35% di housing sociale, quindi a canone calmierato, sia di servizi: la scuola, l’auditorium, la piazza, percorsi ciclopedonali, il verde” che con questa operazione si configura come “percorso di rigenerazione urbana importantissimo che tra l’altro non consuma nuovo suolo ma che anzi elimina un relitto urbano e realizza invece un’edilizia di qualità con tutti gli standard energetici e ambientali più avanzati, ma soprattutto in un contesto anche di servizi. Siamo contenti che ci sia anche Cpi che è la società realizzatrice di questo intervento che si basa sulla legge regionale della rigenerazione urbana”. Insieme a Gualtieri hanno partecipato l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia e il Presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi insieme ai rappresentanti di Cpi, proprietaria dell’area: l’Ing. Giuseppe Colombo, Amministratore Unico, Mirko Bertaccini, General Manager e Michele Dal Prato (Direttore Tecnico). “Questo era un immobile fatiscente e degradato, ci sono stati anche incendi e furti. Era un luogo di grande insicurezza per tutto l’abitato. Sarà un quartiere interamente pedonale. Ci sarà una nuova scuola media ed elementare, nuove ciclabili e la messa in sicurezza di via della Magliana”, ha spiegato Veloccia che l’ha definita “Un’operazione di rigenerazione complessiva del quadrante che avviene dopo la possibilità data agli abitanti di Muratella di trasformare le loro case in case di proprietà. 350 appartamenti saranno affittati a 5 euro al metro quadro. Un appartamento di 70 metri quadri sarà affittato a 350 euro al mese. Questo sarà per giovani coppie e per quelle persone che non possono permettersi di comprare casa sul mercato libero. La demolizione sarà controllata, ci è stato assicurato che il cemento e il ferro verranno frantumanti e in parte riutilizzati. Abbiamo quindi una economia circolare perchè 100 mila metri cubi di cemento verranno riutilizzati”. Le operazioni per l’abbattimento dureranno circa 18 mesi. Oltre alla demolizione degli edifici B-C-D-E dell’ex Centro direzionale, l’investimento della proprietà, del valore di circa 300 milioni di euro complessivi, prevede la realizzazione di: circa 1.300 unità abitative, di cui 320 destinate alla locazione a canone calmierato per l’edilizia sociale; un plesso scolastico (primaria e secondaria) con auditorium; un supermercato e attività commerciali di vicinato; un sistema della mobilità che incentivi l’uso dei mezzi pubblici e la condivisione dei mezzi di trasporto (bikesharing, car-pooling e car-sharing). E’ prevista, inoltre, la valorizzazione ambientale dei luoghi, con la creazione di nuove aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, in stretta connessione con la Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi.(ITALPRESS).

Foto: xl5