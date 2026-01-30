Evolio Expo, Decaro: “L’olivicoltura è un settore strategico, bisogna tutelare questo patrimonio”

BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha visitato nel pomeriggio di oggi 30 gennaio 2026 EVOLIO Expo, la fiera B2B dedicata all’olio extravergine d’oliva e alla filiera olivicola in corso a Bari nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari fino a domani.

Accompagnato dall’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli, e dal presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, Decaro ha incontrato e dialogato anche con il sottosegretario del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio Giacomo La Pietra. “L’olivicoltura è un settore strategico all’interno di un comparto, quello agricolo, che rappresenta una parte importante dell’economia della nostra regione – ha dichiarato il presidente Decaro -: parliamo del 6% del Pil, il doppio rispetto alla media del Prodotto Interno Lordo del resto del Paese. L’olio extravergine d’oliva da sempre rappresenta l’elemento trainante di questo settore. I numeri ci dicono che dobbiamo continuare ad investire, soprattutto nella trasformazione dei prodotti agricoli. L’olio extravergine è un elemento caratterizzate della nostra enogastronomia ed è anche un volano per attrarre turisti nella nostra regione e far conoscere la Puglia nel resto del mondo. Questa fiera specializzata, che ospita imprese locali e buyer internazionali, punta a diventare sempre più grande e ad attestarsi come appuntamento nazionale tra i produttori di olio, grazie alla collaborazione degli operatori pugliesi, degli enti di ricerca e con il sostegno degli enti locali presenti qui dalla seconda edizione”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione Xylella, Decaro ha aggiunto: “Ne parlavo proprio con il sottosegretario La Pietra: dalle indagini che abbiamo svolto anche con le agenzie europee, non esiste un luogo dove la Xylella è stata debellata. Possiamo e dobbiamo però frenare e rallentare l’espansione del batterio seguendo scrupolosamente i protocolli fitosanitari, sperando che la scienza ci aiuti nel futuro, lavorando di pari passo sulle buone pratiche agricole e sui reimpianti di specie resistenti, attraverso una collaborazione istituzionale tra la Regione, gli enti locali e il Governo”.

Nel corso della visita, il Presidente Decaro ha avuto modo di incontrare i protagonisti della filiera olivicola presenti a EVOLIO Expo, ascoltando le esperienze delle imprese, tante a carattere familiare, degli enti, delle associazioni di categoria e degli istituti scolastici, tutti impegnati nelle sfide per l’innovazione, la sostenibilità e la promozione consapevole del valore dell’olio EVO di qualità pugliese.

