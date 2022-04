VERONA (ITALPRESS) – L’olio extravergine di oliva, le birre artigianali e le produzioni di qualità con materie prime ed eccellenza territoriali tornano protagonisti alla 26ma edizione di Sol&AgriFood, il salone internazionale dell’agroalimentare di qualità in programma a Veronafiere dal 10 al 13 aprile, in contemporanea con la 54ma edizione di Vinitaly. Sol&AgriFood è il luogo di incontro tra offerta e domanda dove gli espositori raccontano i propri prodotti ai buyer e operatori horeca attraverso masterclass, degustazioni, educational.

Le produzioni brassicole artigianali nazionali e internazionali confermano il loro ruolo da protagonista. Un format innovativo basato sulla degustazione e sulla formazione oltre che su momenti b2b per conoscere un prodotto che sta riscuotendo sempre più successo sui mercati di tutto il mondo grazie al valore di prodotti che hanno una storia da raccontare fatta di materie prime, innovazione della tradizione, ricette e abbinamenti. Di rilievo anche le tavole rotonde dedicate al mondo della birra.

Sol&Agrifood ospita la cerimonia di premiazione della XX^ edizione di Sol d’Oro, concorso internazionale riservato all’olio Evoo. Molta attenzione sarà riservata alle produzioni biologiche cui è dedicata l’area It’s Organic. Marino Giorgetti e Giulio Scatolini cureranno le degustazioni degli oli in abbinamento con altri prodotti da agricoltura biologica. Le centinaia di specialità agroalimentari, dalla pasta ai formaggi, dai salumi ai prodotti da forno, dagli aceti alle marmellate, proposte dagli espositori trovano nello Speedy Tasting lo spazio della narrazione, fatta dall’espositore, che diventa marketing grazie al supporto di un giornalista di settore. A Sol&Agrifood la ristorazione esalta la qualità della materia prima: protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi (Fic) che propongono nelle quattro giornate l’Italian style in cucina dal nord al sud dello stivale, all’insegna della qualità e tipicità dei prodotti.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com