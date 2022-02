ROMA (ITALPRESS) – Agli Europei di winter triathlon confermato il dominio russo anche nella mixed relay 2x con vittoria della squadra composta dai campioni in carica delle gare individuali di ieri Pavel Andreev e Daria Rogozina, che vincono in solitaria in titolo europeo sulla neve del centro fondo Campolongo. Seconda al traguardo, a conferma del trionfo, ancora una squadra russa con Pavel Yakimov e Svetlana Sokolova, poi non a podio come da regolamento internazionale. Medaglia di bronzo per la coppia italiana formata da Franco Pesavento e Sandra Mairhofer della società Granbike Veloclub, che hanno lottato per la seconda piazza cedendo nell’ultima frazione alla coppia slovacca composta da Mario Kosut e Zuzana Michalickova, che con due grandi prove ha conquistato la medaglia d’argento. Anche gli azzurri hanno schierato un team 2 con Alessandro Saravalle (Trisports.it) e Martina Stanchi (Sai Frecce Bianche) che hanno tagliato il traguardo in 5^ posizione.

La seconda medaglia di giornata per la delegazione azzurra è arrivata dalla coppia junior formata da Lukas Lanzinger (Bressanone Nuoto) e Lena Gòller (Kalterer Sportverein), secondi al traguardo dietro la coppia russa Semen Zakutin e Kseniia Skvortsova e dunque medaglia d’argento. “Due giornate assolutamente positive, ieri una gara molto dura dove abbiamo sperimentato la nuova formula della ripetizione delle tre discipline – ha commentato Renato Bertrandi, Presidente Europe Triathlon – E’ stata un’esperienza interessante, stiamo sperimentando e lavorando per rendere questa disciplina il più spettacolare possibile. Abbiamo speranza di poterla spingere nel movimento olimpico, è un sogno, ci proveremo e servirà un lavoro di squadra congiunto tra Federazioni, Federazione Europea, Internazionale, con i rapporti col Comitato Olimpico Internazionale e soprattutto con gli atleti. Qui ad Asiago abbiamo avuto un record con oltre trecento atleti in gara nei due giorni, un bel numero per noi importante che dobbiamo far crescere. Oggi abbiamo visto la mixed relay, una disciplina molto affascinante, ‘fast and furious’, dove non ci sono pause e con l’introduzione in aggiunta alla T1 e T2 della T3 e T4 si creano momenti di suspense che generano quella tensione in gara che rende questa disciplina interessante e vincente”.

“E’ sempre una grandissima emozione veder sventolare il tricolore sul podio di gare internazionali così prestigiose – ha dichiarato Riccardo Giubilei, presidente Fitri – L’Italia del Winter Triathlon guidata magistralmente dal direttore tecnico Marco Bethaz e dal coordinatore Luca Alladio, sospinta dal tifo degli age group, del Consiglio Federale, del direttore Sportivo Simone Biava, centra delle medaglie prestigiose con due delle tre staffette in gara: il bronzo con Sandra Mairhofer e Franco Pesavento e l’argento di Lukas Lanzinger e Lena Gòller negli junior. Ci siamo davvero emozionati. L’Italia del Winter si conferma al vertice del movimento mondiale dopo i successi di Andorra e conquista splendidi podi qui ad Asiago. Questo dimostra la solidità di una Federazione in crescita che lavora di squadra e riesce a raggiungere i risultati che tutti attendono. Ennesima giornata trionfale per lo sport italiano che segna la 17^ medaglia di Pechino: l’Italia del Winter Triathlon fornisce così il suo piccolo-grande contributo alla crescita dello sport italiano con una squadra giovane, appassionata e unita”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com