Europei Under 23, altre due medaglie d’oro a squadre

Un finale trionfale: due ori, un argento e il primo posto nel Medagliere per Nazioni. Chiusura col botto per l'Italia nell'ultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn: vincono il titolo continentale le squadre azzurre di spada femminile (con Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vera Perini) e di fioretto maschile (nel team Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini), mentre è vicecampione d'Europa il quartetto degli sciabolatori (Cosimo Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Antonio Tallarico).



Così, nella domenica estone, la spedizione italiana, guidata dal Capo delegazione Federico Vismara, vola a quota 13 medaglie con un totale di 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi, piazzando proprio nella giornata conclusiva il sorpasso sulla Francia e conquistando così il Medagliere anche dall’Europeo Under 23.

La marcia della squadra azzurra di spada femminile è scattata con la netta vittoria per 45-21 sull’Estonia padrona di casa nei quarti di finale. La squadra guidata a fondo pedana dal maestro Maurizio Mencarelli ha poi superato in semifinale la Svezia con il punteggio di 45-30. Carola Maccagno, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Vera Perini hanno confermato la propria leadership della competizione e chiuso in bellezza la loro giornata perfetta governando fin dalle prime anche la finale contro l’Ungheria, esultando per il verdetto di 45-25 che ha regalato alle spadiste italiane un oro meritatissimo.

Quattro su quattro per il fioretto, che ha completato oggi il suo poker di successi, vincendo tutte le competizioni d’arma. Nella domenica di Tallinn è toccato alla squadra maschile. I fiorettisti Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli e Mattia De Cristofaro hanno iniziato la giornata con il 45-33 contro Israele nei quarti di finale. Gli azzurri, seguiti a fondo pedana dalla maestra Serena Pivotti, anche in semifinale hanno dettato legge imponendosi sulla Polonia per 45-30. In finale il quartetto italiano, dopo un avvio non semplicissimo, ha avuto ragione della Francia con il risultato di 45-40, conquistato in quinto titolo europeo complessivo di questo Europeo azzurro.

Secondo gradino del podio, infine, per la squadra azzurra di sciabola maschile. Il quartetto composto da Cosimo Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Antonio Tallarico è entrato in gara contro la Spagna nei quarti di finale, vincendo l’incontro con il punteggio di 45-38. In semifinale, dopo un match molto intenso, l’Italia ha superato la Georgia per 45-43 staccando così il pass per l’ultimo atto. Gli sciabolatori italiani, guidati dai maestri Marco Ciari e Cristiano Imparato, si sono fermati solo in finale contro la Francia, che ha avuto la meglio con il risultato di 45-36. Per l’Italia, comunque, una bellissima medaglia d’argento sui titoli di coda che certifica un en-plein: tutte le sei squadre azzurre, in questa kermesse continentale, sono riuscite a salire sul podio.

Dunque, l’Italia ha fatto 13. Tante sono le medaglie che hanno permesso alla spedizione azzurra di trionfare nel Medagliere per Nazioni anche in questa 16^ edizione dei Campionati Europei Under 23. A Tallinn i 5 titoli continentali sono stati conquistati a livello individuale da Giulia Amore (fioretto femminile) e Giulio Lombardi (fioretto maschile), e dalle squadre di fioretto femminile (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis), spada femminile (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vera Perini) e fioretto maschile (Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini).

Tre le medaglie d’argento griffate da Gaia Caforio (spada femminile individuale) e dalle squadre di sciabola femminile (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica) e sciabola maschile (Cosimo Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Antonio Tallarico). Di bronzo, infine, nelle gare individuali Benedetta Fusetti e Manuela Spica (sciabola femminile), Damiano Di Veroli (fioretto maschile) e Cosimo Bertini (sciabola femminile), e la squadra di spada maschile (Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto).

L’Italia saluta così Tallinn con una medaglia in più rispetto all’edizione dello scorso anno ad Antalya ed eguagliando il bottino record di un Europeo Under 23 all’estero che risaliva a Torun 2013.

– Foto: ufficio stampa federscherma –

(ITALPRESS).