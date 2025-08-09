ROMA (ITALPRESS) – Due medaglie d’oro sono arrivate questo pomeriggio dalla Repubblica Ceca, a Prachatice, dove si stanno svolgendo gli Europe Triathlon XTerra Cross Championships. A conquistarle, nella prova di triathlon cross, le azzurre Marta Menditto (Frecce Bianche) tra le elite e Noemi Bogiatto (Cuneo 1198), già campionessa europea di duathlon cross, tra le under 23. Nella mattinata un’enorme soddisfazione è arrivata anche da Serena Bratti (Cus Udine), che ha vinto l’argento nella prova Junior.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

