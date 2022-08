ROMA (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia di giornata per l’Italia con Silvia Scalia agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. L’azzurra conquista l’argento nella finale dei 50 metri dorso donne, chiudendo dietro solamente alla francese Analia Pigree, che ha chiuso in 27″27 con 26 centesimi di vantaggio sulla nativa di Lecco. Completa il podio l’olandese Maaike De Waard. “L’ho sentita tutta la tensione dopo la gara di ieri. Me la sono autoimposta io questa finale, volevo fare bene perchè era la mia prima finale a livello individuale. Sono venuta qui a lottare e non mi aspettavo assolutamente di portare a casa un argento” le parole dell’azzurra dopo la gara.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com