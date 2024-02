NAPOLI (ITALPRESS) – L’Italia della spada maschile Under 20 è campione d’Europa a squadre, in un mercoledì in cui brilla anche il bronzo del team azzurrino di sciabola femminile. E benchè resti il rimpianto per il 5° posto della formazione delle fiorettiste, anche la penultima giornata degli Europei giovanili di Napoli va in archivio con tante emozioni italiane e con l’Inno di Mameli che risuona al PalaVesuvio. Percorso esaltante per l’Italia della spada maschile. Matteo Galassi, Nicolò Del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi hanno debuttato nel tabellone degli ottavi di finale con un netto 45-28 contro la Serbia. Con la stessa compattezza, gli azzurrini guidati dai maestri Paolo Zanobini e Maurizio Mencarelli (dello staff tecnico del CT Dario Chiadò) hanno superato nei quarti la Polonia per 45-37. Un capolavoro la semifinale contro l’Ucraina, combattuta e sofferta, in cui gli spadisti italiani, costretti a rincorrere, sono stati bravi a restare sempre nella scia degli avversari, prima che nella nona e ultima frazione Matteo Galassi completasse la rimonta, scrivendo il finale di 38-36 che ha regalato agli azzurrini l’ultimo atto contro la Germania. Anche nell’ultimo atto una grande Italia, sempre dura a morire, ha resistito al tentativo di allungo dei tedeschi, rimontando stoccata su stoccata e festeggiando una splendida medaglia d’oro con il successo per 45-40. Bronzo per la squadra azzurrina di sciabola femminile. Il team composto da Manuela Spica, Mariella Viale, Alessandra Nicolai e Maria Clementina Polli, in quanto testa di serie numero 2 del tabellone, ha avuto accesso per diritto di ranking ai quarti di finale, dove ha affrontato e superato con grande autorità la Gran Bretagna, con il punteggio di 45-37. In semifinale l’ennesima tappa della sfida infinita contro la Francia: le transalpine hanno provato a scappar via ma una rimonta di Manuela Spica ha permesso all’Italia di tornare nel match, solo nelle battute conclusive la formazione francese è riuscita a spuntarla per 45-43. Deluse, e però ancora decise a lottare, le ragazze condotte dal CT Nicola Zanotti e dal referente Under 20 femminile Gigi Miracco sono tornare in pedana con determinazione e voglia di podio, battendo per 45-25 la Romania nel match per bronzo e conquistando così una meritata medaglia. Medaglia che è invece sfuggita alla squadra italiana di fioretto femminile. Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna hanno vinto dominando l’ottavo di finale contro la Grecia per 45-28. Essere testa di serie numero 1, però, si è paradossalmente rivelato uno svantaggio per l’Italia che nei quarti di finale ha beccato la Gran Bretagna della campionessa europea individuale Stutchbury, capace, in un assalto equilibratissimo, di trascinare il suo team al successo con il punteggio di 45-41. Le azzurrine sono state così dirottate nel tabellone dei piazzamenti dove hanno battuto nettamente prima la Romania (45-18) e poi Israele (45-20). Le fiorettiste guidate dai maestri Fabrizio Villa e Francesca Bortolozzi, dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni, hanno chiuso così al 5° posto.

Domani, nella giornata conclusiva dei Campionati Europei Cadetti e Giovani Napoli 2024, le ultime tre gare a squadre Under 20. In pedana il fioretto maschile (Italia con Mattia De Cristofaro, Federico Greganti, Matteo Iacomoni e Gregorio Isolani), la spada femminile (nel team azzurrino Anita Corradino, Benedetta Madrignani, Eleonora Orso e Vittoria Siletti) e la sciabola maschile (quartetto italiano formato da Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale e Marco Stigliano).

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

