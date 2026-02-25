Europei giovanili di Tbilisi, tre azzurri ai piedi del podio nella sesta giornata

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Dopo la doppietta azzurrina di ieri nel fioretto femminile – con Greta Collini e Ludovica Franzoni rispettivamente d’oro e d’argento – la sesta giornata degli Europei giovanili di Tbilisi 2026, che proponeva le altre competizioni individuali Under 20, ha visto chiudere tre portacolori dell’Italia ai piedi del podio: 5° posto per il fiorettista Emanuele Iaquinta, 6^ posizione a pari merito tra gli sciabolatori per i fratelli Leonardo ed Edoardo Reale. Si è invece fermata negli ottavi di finale la spadista Giulia Paulis.

Appena due stoccate hanno diviso Emanuele Iaquinta da una medaglia nel fioretto maschile. Nel suo percorso l’atleta delle Fiamme Gialle ha superato il portoghese Pinheiro (15-10) prima di vincere il derby italiano contro Mattia Conticini (15-6). Negli ottavi l’azzurrino ha sconfitto il russo Fakhretdinov (15-10) andandosi a giocare il match per il podio contro Chashchin, altro portacolori della Russia. Anche nell’assalto dei quarti Iaquinta ha dato tutto ma è stato l’avversario a imporsi con il punteggio di 15-13. Stop a un passo dai top 8 per Mattia De Cristofaro che, dopo esser stato numero 1 della gara al termine della fase a gironi, ha chiuso al 9° posto, mentre si sono classificati 23° Mattia Conticini e 37° Fernando Scalora.

Piazzamenti dal retrogusto amaro anche nella sciabola maschile. A Leonardo Reale era toccato già nel primo incontro di diretta un beffardo derby contro il fratello Valerio, chiuso sul 15-9. In seguito, il 17enne del Frascati Scherma ha superato con grande carattere il russo Iarullin all’ultima stoccata (15-14) e poi lo spagnolo Casaus Pielago (15-13), fermandosi nell’assalto per la medaglia contro il francese Rouviere, che si è imposto 15-13. Scoglio fatale, i quarti di finale, anche per il maggiore dei tre fratelli Reale, Edoardo. Per lo sciabolatore dell’Aeronautica Militare tre successi d’autorità contro il polacco Dabrowski (15-8), il bielorusso Ausiankin (15-12) e il russo Novikov (15-8). Nel match per il podio, però, ancora il “punteggio maledetto” per l’Italia di oggi, 15-13, ha regalato il pass per la finale all’ungherese Vajda, lasciando a Edo Reale il 6° posto, ex aequo con il fratello Leonardo. Buona prestazione anche per Antonio Aruta che ha sfiorato il pass per i top 8 (chiudendo 15°) mentre Valerio Reale ha concluso 55°. Nella spada femminile la migliore delle azzurrine è stata Giulia Paulis, fermatasi agli ottavi di finale e 13^ in classifica finale.

Si erano invece fermate nel turno precedente Mariachiara Testa e Ludovica Costantini, rispettivamente 17^ e 31^, mentre ha chiuso al 71° posto Maria Roberta Casale. Per tutte le spadiste, come per i colleghi fiorettisti e sciabolatori, sarà grande la voglia di riscatto nella gara a squadre di dopodomani. A proposito di Team Event, archiviate anche le prove individuali Under 20, domani l’Europeo di Tbilisi 2026 darà spazio alle prime tre competizioni a squadre della categoria Giovani: nella penultima giornata della kermesse continentale saranno in pedana spadisti, fiorettiste e sciabolatrici. Nella spada maschile il quartetto italiano sarà composto da Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat, Ettore Leporati e Cristiano Sena. Nel fioretto femminile, invece, il team azzurrino sarà formato da Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Sofia Giordani. Infine, nella sciabola femminile, l’Italia si schiererà con Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci.

VISITA DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA A TBILISI

L’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi, Massimiliano D’Antuono, ha fatto visita ieri alla Nazionale azzurra Under 20 impegnata nei Campionati Europei giovanili di scherma in corso nella capitale georgiana. L’Ambasciatore e la dottoressa Fabiola Albanese, Vicecapo missione dell’Ambasciata italiana in Georgia, sono stati accolti dal Consigliere federale e Capo delegazione azzurro Paolo Menis, seguendo con interesse e grande partecipazione le fasi clou delle competizioni. Prima delle semifinali, inoltre, si è svolto l’incontro con una nutrita rappresentanza della spedizione degli atleti e dei componenti dello staff impegnati nella kermesse continentale: ai giovani schermidori, in particolare, l’Ambasciatore ha sottolineato l’orgoglio per come stanno rappresentando l’Italia in questa importante manifestazione internazionale.

L’ambasciatore D’Antuono, al quale il Capo delegazione Paolo Menis ha portato i saluti del Presidente federale Luigi Mazzone e la gratitudine della FIS per l’attenzione dimostrata, ha ritrovato la scherma azzurra a pochi mesi di distanza dalla visita dello scorso luglio in occasione dei Campionati del Mondo Assoluti. Un momento cordiale, spontaneo e ricco di contenuti, alla presenza di Iryna Mazheika, Executive Assistant del Presidente della Confederazione Europea di Scherma Pascal Tesch, che ha poi introdotto l’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi alla cerimonia di premiazione per la consegna della medaglia d’oro alla neo campionessa d’Europa della categoria Giovani di fioretto femminile, dopo la finale tutta azzurrina vinta da Greta Collini su Ludovica Franzoni. Una giornata che conferma e consolida i proficui e costanti rapporti di sinergia tra la Federazione Italiana Scherma e le rappresentanze diplomatiche dei Paesi che sono tappe del calendario agonistico delle Nazionali azzurre, per il tramite dell’Ufficio Diplomazia sportiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

