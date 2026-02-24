Europei giovanili di Tbilisi, Collini oro e Franzoni argento nel fioretto femminile Under 20

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Le azzurrine del fioretto femminile Under 20 firmano la doppietta: Greta Collini è campionessa d’Europa, Ludovica Franzoni medaglia d’argento. È stata tutta italiana la finale che ha assegnato il titolo delle fiorettiste nella quinta giornata degli Europei giovanili di Tbilisi 2026, in cui si dava inizio al programma dedicato appunto alla categoria Giovani: la veneziana delle Fiamme Oro ha conquistato l’oro superando nel derby decisivo la romana delle Fiamme Gialle con il punteggio di 15-6. Ma è idealmente per entrambe che è risuonato l’Inno di Mameli in Georgia, alla presenza anche dell’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi, Massimiliano D’Antuono. Con una dedica speciale, per il ct Simone Vanni che proprio oggi ha perso il suo amato papà Stefano. In ricordo del padre del ct della Nazionale di fioretto, le due azzurrine hanno tirato l’assalto di finale con il lutto al braccio. Giornata d’oro e d’argento, dunque, per la scherma italiana, e anche con il rimpianto di due piazzamenti ai piedi del podio: il 5° posto della sciabolatrice Flavia Astolfi e il 6° dello spadista Cristiano Sena, risultati che avrebbero potuto rendere ancor più sontuoso il già ricco bottino del martedì georgiano.

Dominio italiano nel fioretto femminile. Greta Collini e Ludovica Franzoni, entrambe bravissime a convivere anche con dei problemi fisici ottimamente gestiti dallo staff medico azzurro, hanno cominciato il percorso verso la “zona medaglie” battendo – rispettivamente – la greca Ploutino (15-4) e la spagnola Honciu Ballester (15-7). Nel turno seguente Greta ha superato la russa Kudentcova (15-12) mentre Ludovica ha battuto l’ucraina Stepovyk (15-7). Negli ottavi Collini ha dominato contro la polacca Nowakowska (15-5), Franzoni invece ha affrontato e vinto la prima sfida personale in “casa Italia” contro Sofia Giordani (15-7). La certezza del podio si è materializzata in due assalti perfetti nei quarti di finale: la poliziotta veneta, che si allena alla Comini Padova, si è imposta 15-9 sulla russa Zorina e la neo finanziera romana (società d’allenamento Frascati Scherma) ha fatto suo per 15-12 il match contro l’ungherese Kollar. Il sogno derby italiano si è fatto realtà nelle semifinali che hanno visto Greta Collini rifilare un 15-5 alla turca Alara Armca e, poco dopo, Ludovica Franzoni esultare per l’ultima decisiva stoccata, quella del 15-14, contro la britannica Amelie Tsang. Nell’atto conclusivo è stata Collini a vincere con il risultato di 15-6, conquistando il suo primo titolo europeo Under 20 (che dodici mesi fa fu di Matilde Molinari), con Ludovica Franzoni (bronzo ad Antalya 2025) medaglia d’argento.

Entrambe le azzurrine sono state premiate dall’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi, Massimiliano D’Antuono, che è stato accolto dal Capo delegazione Paolo Menis e ha incontrato, insieme alla Vice capo missione dell’Ambasciata d’Italia in Georgia, Fabiola Albanese, una nutrita rappresentanza della delegazione italiana impegnata in questa kermesse continentale. A fine gara, come detto, la dedica di tutta la squadra italiana – in testa i tecnici del fioretto presenti, Valerio Aspromonte, Serena Pivotti e Simone Biondi – al ct Simone Vanni e alla sorella, la maestra Elisa, nel giorno di dolore per la perdita del padre. Sempre tra le fiorettiste, si sono fermate sulla soglia delle “top 8”, invece, Letizia Gabola e Sofia Giordani (battuta nel derby da Franzoni), chiudendo rispettivamente al 9° e al 13° posto. Altre due medaglie sfiorate per l’Italia nella spada maschile e nella sciabola femminile. Tra gli spadisti grande gara e 6° posto finale di Cristiano Sena che ha vinto tre assalti combattutissimi, da lottatore: prima il 15-14 sul tedesco Petersen, poi un doppio 15-13 per eliminare, uno dopo l’altro, l’olandese Stroop e l’ucraino Mykytenko. Per lo spadista livornese delle Fiamme Oro l’amarezza del 15-10 subito nei quarti di finale dal francese Noam Duchene, dopo un match condotto per lunghi tratti, che ha privato Cristiano Sena del sogno del podio.

Così gli altri azzurri della spada maschile: 20° Riccardo Cedrone, 23° Luca Iogna Prat e 82° Ettore Leporati. A un passo dalla “zona medaglie” anche la sciabolatrice Flavia Astolfi, a sua volta protagonista di una prestazione eccellente che l’ha portata a chiudere in 5^ posizione. L’atleta dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco ha superato la turca Ozturk (15-9), la rumena Mitrus (15-13) e la tedesca Kurzawa (15-12) entrando tra le “top 8”. Poi la sconfitta per 15-11 contro l’ungherese Emese Domonkos, che ha lasciato Flavia Astolfi ai piedi di un podio che avrebbe meritato. Sempre nella sciabola femminile, si sono classificate 19^ Vittoria Mocci, 20^ Gaia Karola Carafa e 39^ Elisabetta Borrelli. Domani, nella sesta giornata dei Campionati Europei giovanili di Tbilisi 2026, sono in programma le altre competizioni individuali Under 20 che vedranno in pedana spadiste, fiorettisti e sciabolatori. Per l’Italia nella spada femminile in gara Ludovica Costantini, Maria Roberta Casale, Giulia Paulis e Mariachiara Testa. Nel fioretto maschile, invece, toccherà a Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta e Fernando Scalora. Infine, nella sciabola maschile spazio ad Antonio Aruta, Edoardo Reale, Leonardo Reale e Valerio Reale.

– foto ufficio stampa Federscherma –

