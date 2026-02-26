Europei Giovani di Tbilisi, Italia d’argento nella prova a squadre di spada maschile

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – L’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre di spada maschile agli Europei Giovani di Tbilisi 2026. Nella penultima giornata della kermesse continentale, che apriva il programma dei Team Event degli under 20, Cristiano Sena, Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat ed Ettore Leporati hanno sciorinato una prestazione da applausi, salendo sul secondo gradino del podio alle spalle soltanto della Francia, vincitrice del titolo dopo una finale equilibratissima e dalle mille emozioni. Hanno invece chiuso rispettivamente al 5° e al 7° posto le formazioni azzurrine delle sciabolatrici e delle fiorettiste.

Spadisti mattatori del giovedì georgiano. Con tre nuovi elementi su quattro rispetto alla formazione che un anno fa si laureò campione d’Europa ad Antalya (Sena è l’unico reduce dell’oro del 2025), la squadra italiana ha disputato una gara di cuore e qualità. Vinto d’autorità il match degli ottavi contro l’Estonia per 45-36, i ragazzi guidati in panchina dai tecnici Francesco Campagna e Mario Renzulli sono stati protagonisti di un’autentica impresa nei quarti di finale, rimontando il -7 che all’alba dell’ultima frazione li vedeva rincorrere la Russia ed esultando per la stoccata decisiva del 44-43.

In fiducia, e decisi a prendersi una medaglia che avevano dimostrato di meritare, gli azzurrini hanno interpretato una semifinale perfetta contro l’Ungheria, imponendosi con il risultato di 44-42 e volando così all’ultimo atto. Anche in finale, al cospetto della Francia, gli spadisti italiani hanno dato tutto, sfiorando il colpaccio e cedendo solo nelle battute conclusive con il punteggio di 45-42. Ma è un argento prezioso quello che brilla al collo di Cristiano Sena (livornese delle Fiamme Oro), Riccardo Cedrone (Club Scherma Roma), Luca Iogna Prat (Club Scherma Lame Friulane) ed Ettore Leporati (piemontese del Piccolo Teatro Milano).

Nel fioretto femminile, invece, il team italiano ha chiuso al 7° posto. Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Sofia Giordani hanno debuttato superando negli ottavi di finale la Grecia con il punteggio di 43-21. Nei quarti è arrivato però lo stop contro Israele, che si è imposta 27-26 al termine di un match combattutissimo e pieno di recriminazioni sul fronte azzurrino. Dirottata nel tabellone dei piazzamenti, la squadra condotta in panchina dai tecnici Valerio Aspromonte e Serena Pivotti ha prima perso la sfida con la Polonia (45-35) e poi sconfitto l’Ucraina (45-31) classificandosi così 7^.

Quarto di finale beffardo anche per l’Italia della sciabola femminile. Vittoria Mocci, Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli e Gaia Karola Carafa all’esordio hanno battuto per 45-28 la Grecia, negli ottavi. Nel match seguente è stata invece la Russia a imporsi con il risultato di 45-31, spezzando i sogni di medaglia delle azzurrine. Le ragazze guidate dai tecnici Ilaria Bianco e Raffaele Forcella hanno comunque onorato sino in fondo la competizione, battendo sia la Romania (45-42) che la Bulgaria (45-31) e andando così a chiudere al 5° posto.

Domani calerà il sipario sui Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026 con le ultime tre competizioni a squadre Under 20: in pedana spadiste, fiorettisti e sciabolatori. Nella spada femminile il quartetto italiano sarà formato da Ludovica Costantini, Maria Roberta Casale, Giulia Paulis e Mariachiara Testa. Nel fioretto maschile Italia in gara con Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta, Mattia Conticini e Fernando Scalora. Infine, nella sciabola maschile, il team azzurrino si schiererà con i tre fratelli Edoardo, Leonardo e Valerio Reale e Antonio Aruta.

