Europei Ginnastica artistica, Tecchi “Mai avuto squadre così forti”

MILANO (ITALPRESS) - Il presidente della Federginnastica guarda con fiducia al doppio appuntamento continentale di Rimini fra aprile e maggio. "Le medaglie arrivano sempre quando non te le aspetti, io sto sempre attento quando parlo, credo nel fato - assicura Tecchi - Tutti hanno possibilità di vincere, l'importante è non sbagliare, comunque squadre cosi forti non ne abbiamo mai avute". pia/glb/gtr