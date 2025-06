GENOVA – “È il mio 14esimo Campionato Europeo ma lo affronto con lo stesso entusiasmo della prima volta”. Parole e musica di Arianna Errigo, la capitana del fioretto azzurro, la veterana della Nazionale italiana di scherma che dà l’assalto alla kermesse continentale di Genova 2025, al via domani (sabato 14) e in programma fino al 19 giugno. Sei intense giornate di gare per assegnare dodici titoli. Si parte proprio dal fioretto femminile individuale, la specialità in cui Arianna Errigo è campionessa uscente, avendo vinto a Basilea 2024 il suo terzo oro agli Europei, arricchendo una bacheca in cui brillano – solo in questa competizione – 21 medaglie. “Tirare in Italia è speciale, contiamo sul supporto del pubblico per avere una spinta in più”, ha detto l’olimpionica azzurra nel punto stampa della vigilia.

Con lei in pedana domani altre tre ambiziose portacolori dell’Italia. Così la campionessa del mondo in carica Alice Volpi: “Proveremo a far valere il fattore-casa. Sono felice d’essere qui, anche se mi spiace molto per il problema fisico che ha fermato Martina Favaretto, e darò il massimo in pedana”. Martina Batini, oro europeo nel 2023, ha aggiunto con il sorriso: “Siamo un gruppo forte e unito, speriamo d’evitare di scontrarci tra noi troppo presto…”. Esordio per la giovane Anna Cristino: “C’è tanta emozione per questa mia prima volta. Avere grandi esempi rappresentati dalle mie compagne di squadra è un valore aggiunto”. Il CT del fioretto Simone Vanni ha presentato così la gara di domani: “Siamo consapevoli delle aspettative riposte in noi e daremo tutto per essere all’altezza. Abbiamo determinazione e spirito combattivo che uniremo alle nostre doti tecniche”.

Con le fiorettiste, nella giornata inaugurale saranno impegnati anche gli sciabolatori. Michele Gallo è il campione in carica: “Abbiamo lavorato intensamente, siamo carichi e per me è un onore affrontare da medaglia d’oro uscente un Europeo in Italia”. Fu argento un anno fa a Basilea, invece, Luca Curatoli: “Bello iniziare per primi, dà tanta adrenalina. Ho vinto tre medaglie individuali agli Europei e voglio essere ancora competitivo al vertice”. Tante motivazioni anche per Pietro Torre: “Genova è città di mare come la mia Livorno, mi sento a casa e mi auguro che queste sensazioni positive mi aiutino a fare qualcosa d’importante”. Debutto sul massimo palcoscenico continentale per Dario Cavaliere: “Tiriamo in una venue suggestiva e con tanta voglia di far appassionare il pubblico ligure”.

Così il Commissario tecnico della sciabola maschile azzurra Andrea Terenzio: “Il Comitato organizzatore ha lavorato con grande cura per quest’evento. Vogliamo essere all’altezza. Abbiamo preparato al meglio questo appuntamento, dunque ora tocca a noi”.

È possibile acquistare i biglietti per gli Europei di Genova 2025 sul sito di Vivaticket al seguente link o direttamente presso il padiglione Jean Nouvel (orario 9-16) e il Palasport (dalle 17 alle 19). Il biglietto Jean Nouvel consente l’accesso al padiglione dove si svolgono gli assalti fino ai quarti di finale delle gare individuali (e semifinali delle competizioni a squadre). Il biglietto Palasport è invece valido solo per le finali che si svolgono ogni giorno dentro l’Arena. È possibile acquistare il Daily Ticket – ovvero un abbonamento giornaliero – per tutte le gare in entrambe le location.

Al Jean Nouvel è stato allestito un “fencing village” gratuito con la possibilità, ogni giorno dalle ore 9 alle 15, di visitare due mostre. La prima si intitola “Dalla storia alla scherma” ed è stata ideata da Alessandro Rizzi con la collaborazione del maestro Giancarlo Toran, direttore del Museo Agorà della Scherma di Busto Arsizio. La mostra sarà inaugurata domani – sabato 14 giugno – alle 14:30 con un affascinante percorso dagli antichi duelli in armatura alla disciplina sportiva di oggi grazie al contributo dei principali esperti della materia a livello internazionale. La seconda mostra, intitolata “La magia delle Torce Olimpiche”, vedrà esposti suggestivi cimeli originali delle Olimpiadi estive e invernali a cura del CONI, nell’ambito degli Europei della disciplina italiana che ha dato i maggiori allori ai Giochi allo sport italiano.

La Cerimonia d’apertura è fissata per domani alle ore 17:45 nel nuovo Palasport di Genova. Tutto in diretta, da quell’ora, su RAI 2 e Sky Sport Uno (e Arena). I match di tabellone di eliminazione diretta, invece, saranno visibili sul canale Youtube della FIE che proporrà otto flussi in live streaming per altrettante pedane colorate. Come sempre i canali social e web della Federazione Italiana Scherma seguiranno passo dopo passo le competizioni degli azzurri.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).