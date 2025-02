MILANO (ITALPRESS) – Scherma e turismo in vetrina alla BIT di Milano. Il primo panel della FIS alla Borsa Internazionale del Turismo 2025, presso la Fiera di Rho, è stato dedicato ai Campionati Europei Assoluti Genova 2025. Un’occasione importante per presentare il grande appuntamento inserito nel programma di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Dal 14 al 19 giugno, presso il Jean Nouvel (eliminatorie) e il PalaSport (finali), il pubblico genovese potrà ammirare e applaudire i migliori 450 atleti provenienti da 45 nazioni con un significativo impatto turistico per il territorio. “Sono davvero grato alla Regione Liguria e al Comune di Genova per il supporto. Faremo di tutto per regalare all’Italia un evento memorabile sia sotto il profilo organizzativo che agonistico con i nostri azzurri in pedana. Grandi eventi sono un volano di promozione per i territori e per la nostra disciplina, attraverso i quali possiamo affermare sempre di più, secondo la nostra visione, il brand della scherma italiana”, le parole del Presidente federale Luigi Mazzone.

“Si accendono i riflettori sull’evento che rappresenta il fiore all’occhiello del palinsesto di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport – afferma Simona Ferro, Assessore allo Sport della Regione Liguria -. Gli Europei di scherma porteranno a Genova non solo i migliori atleti continentali, ma anche migliaia di addetti ai lavori e appassionati, generando un grande indotto per il territorio ligure e le attività ricettive del territorio. A giugno ci aspettano sei giorni di grande sport in una cornice rinnovata e spettacolare come quella del Waterfront di Levante”.

“Dopo aver presentato nel 2024 i Campionati Italiani Cadetti e Giovani, la Borsa Internazionale del Turismo accende i riflettori sugli Europei di Scherma 2025 – sottolinea Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova -. A fare da palcoscenico a questa prestigiosa manifestazione, prima kermesse internazionale del nuovo quadriennio olimpico, il nuovo Palasport. Un luogo iconico che racchiude la storia sportiva e non solo di Genova e citato anche da Lonely Planet nella sua guida Best in Travel. Faccio i complimenti a tutto il comitato organizzatore per la competenza, la professionalità e la passione con cui ha curato ogni singolo dettaglio di questa manifestazione che sono certa saprà regalarci grandissime emozioni”.

“Iniziamo ufficialmente il countdown verso gli Europei, siamo pronti ad accogliere tutte le squadre nazionali, insieme alle famiglie e agli appassionati di scherma – sono parole di Giuseppe Costa, Presidente del Comitato Organizzatore Locale -. Parliamo di migliaia di persone che divulgheranno in tutto il mondo la bellezza della nostra Genova nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Abbiamo coinvolto le istituzioni e l’imprenditoria locale, facendo sistema per un grande evento che avrà positive ripercussioni sul mondo dello sport e dei giovani”.

Al centro dell’attenzione, questa mattina, il percorso di Genova da City Partner (dicembre 2021) a capitale europea della scherma, la marcia d’avvicinamento del Comitato Organizzatore attraverso gli eventi collaterali (“Scherma in Piazza” a Chiavari e la presenza allo SportAbility Day per promuovere l’inclusione, “Scherma in Piazzetta” a Portofino, le Caruggiadi e uno speciale pomeriggio, prenatalizio, da Decathlon), di cui ha parlato il Coordinatore del COL, Giovanni Falcini, e l’impatto turistico sull’intero territorio ligure di un Europeo, sulle cui proiezioni si è soffermato in rappresentanza di Mastergroup Sport Matteo Pastore. Tra i presenti in sala il Presidente onorario della FIS, Giorgio Scarso, il componente del Comex della Confederazione Europea, Vincenzo De Bartolomeo, il Consigliere federale Federico Vismara e il Presidente del Comitato organizzatore dell’ultimo Mondiale di Milano 2023 Marco Fichera. Proprio il successo della kermesse iridata di due anni fa rappresenta un esempio dell’importanza che avrà l’Europeo di Genova. Per il COL ligure, tra le prossime tappe in programma, c’è la Festa dello Sport del Porto Antico di Genova dal 23 al 25 maggio.

– foto uff st Federscherma –

(ITALPRESS).