Europei Cadetti e Giovani, a Tbilisi si comincia: da domani le prime gare individuali

ROMA (ITALPRESS) – Controllo armi, accreditamento, seduta di rifinitura e primo contatto con la venue dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026. È cominciata così questa mattina, alla vigilia dell’inizio della kermesse continentale, l’avventura di Tbilisi 2026 per i 12 azzurrini della categoria Under 17 che saranno protagonisti domani nella giornata del debutto sulle pedane della Hualing Plaza. Fiorettiste, sciabolatrici e spadisti convocati hanno preso confidenza con il luogo di gara, dove da domani saranno assegnati i primi tre dei 24 titoli europei giovanili in palio nei prossimi otto giorni.

Grande concentrazione, tanta voglia di far bene e, ovviamente, l’emozione che sempre si respira a poche ore dal via di un evento così importante nel gruppo degli atleti italiani, guidato dal Capo delegazione Paolo Menis. Il venerdì di Tbilisi proporrà le prime tre gare individuali dei Cadetti. Domattina (alle ore 9 locali, le 6 in Italia) il programma si aprirà con la spada maschile che vedrà in pedana gli azzurrini Andrea Bossalini, Pietro De Gaetano, Gabriele Giovita e Valentino Monaco.

A seguire spazio al fioretto femminile con Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino ed Elena Picchi. Chiuderà il programma della giornata inaugurale la sciabola femminile in cui saranno impegnate Vittoria Fusetti, Vittoria Mocci, Matilde Reale e Anna Torre.

“In bocca al lupo a tutti i nostri atleti e all’intera delegazione – il messaggio del Presidente federale Luigi Mazzone -. Quello di Tbilisi è il primo appuntamento dell’anno in cui si assegnano titoli importanti e siamo certi d’arrivarci con una spedizione competitiva in tutte le armi. La stagione internazionale, fin qui, ci ha regalato grandi soddisfazioni sia con i Cadetti che con i Giovani, dunque affrontiamo questi Europei con ottime aspettative ma anche con il desiderio di far vivere ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza preziosa per il loro percorso, con l’orgoglio di rappresentare la scherma italiana sui più prestigiosi palcoscenici internazionali”.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).