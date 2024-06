ROMA (ITALPRESS)- “Il 12 sarà il primo anniversario della morte di Berlusconi e a lui vogliamo dedicare questo risultato che per noi è straordinario, perchè se ricordo quello che scrivevano i giornali e quello che dicevano tutti gli osservatori, eravamo destinati alla scomparsa o alla semplice testimonianza”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa a Roma. “Andremo avanti con la costruzione dell’anima popolare del nostro Paese, ricordando che il Partito Popolare anche il primo partito nel Parlamento Europeo: questo dimostra quello che dicevamo, che il voto più utile era quello a Forza Italia. Gli elettori lo hanno capito e quindi ringrazio tutti gli italiani che hanno messo una croce sul simbolo di Forza Italia”. Ora “si riunirà la segreteria nazionale del partito per fare una prima analisi del voto e per partire con le prossime iniziative, a cominciare dai congressi comunali: non ci fermiamo”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).