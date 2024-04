ROMA (ITALPRESS) – Alle europee “mi devo prendere la responsabilità e dare una mano alla lista. Ci sarò anch’io ma rimarrò in Italia per confrontarmi ogni giorno con Meloni. Sarò candidata per portare più in alto possibile il Pd”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta su Instagram.

Per le liste delle europee “abbiamo ricevuto tante disponibilità di alto livello. Le abbiamo approvate insieme, senza voti contrari, è un fatto significativo”, ha spiegato. “Nelle liste abbiamo voluto una squadra fortemente aperta e plurale, piena di quelle competenze che attraversano il nostro partito, a disposizione dell’Europa. “Ringrazio Bonaccini per aver accettato. Correre insieme sarà appassionante, darà l’idea di una squadra che si muove insieme. Devo ringraziare in particolare Zingaretti per aver ceduto alle mie insistenze in questi mesi. Da tempo gli avevo chiesto questo impegno, abbiamo bisogno di concretezza ed esperienza di chi ha governato bene”, ha aggiunto.

“La sfida è cruciale, in Europa la nostra famiglia socialista sarà l’unico vero argine alle destre nazionaliste e sovraniste. Spero di poter dare una mano a eleggere più persone possibili che si sono messe a disposizione. In direzione è stato proposto di inserire il mio nome nel logo elettorale. Ringrazio ma la proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa, il contributo migliore lo posso dare correndo con la lista”, ha concluso Schlein.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

