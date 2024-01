ROMA (ITALPRESS) – “Se mi candido alle Europee? Vediamo, non ho deciso e penso che lo farò all’ultimo quando si formano le liste. I cittadini se dovessero decidere di votare per una Meloni che si candida sanno che in Europa non ci va, ciò non toglie che se vogliono confermare un consenso o non confermarlo anche quella è democrazia, per me che governo da un anno e mezzo, potrebbe essere importante verificare se ho ancora quel consenso che è l’unica cosa che mi interessa. Non prendo ancora questa decisione perchè devo capire se una eventuale candidatura toglierebbe tempo al mio lavoro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Quarta Repubblica su Retequattro.

“Una mia candidatura potrebbe trasformare l’elezione in un test che mobiliterebbe qualcosa di più ed è un’altra valutazione che va fatta. Ma le elezioni sono sempre un test – ha aggiunto -. Secondo me le elezioni europee però vanno viste e pensate in ragione di cosa vogliamo costruire in Europa, è quello il vero tema che vedo ancora mancare nel dibattito ma che ci deve coinvolgere. Spero che questo sia il dibattito dei prossimi mesi perchè dalle maggioranze che si creeranno vedremo anche che Europa c’è”.

