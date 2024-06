ROMA (ITALPRESS) – Il Rassemblement National di Jordan Bardella vince le Europee in Francia ed Emmanuel Macron decide di sciogliere l’Assemblea nazionale e di indire elezioni anticipate. Ad annunciarlo lo stesso presidente francese.

Come riporta la stampa d’oltralpe Macron ha affermato di non poter agire come se nulla fosse accaduto. E ha annunciato la convocazione delle elezioni per il prossimo 30 giugno per il primo turno, con secondo turno il 7 luglio.

“Per noi è una serata particolarmente difficile e da domani sarò un primo ministro dimissionario. Ma i liberali sono forti, torneremo”: ad annunciarlo il premier belga Alexander De Croo (Open Vld) all’esito delle elezioni europee. Durante il suo discorso De Croo, visibilmente commosso, si è complimentato “con i vincitori di queste elezioni, la N-VA, la Vlaams Belang et Vooruit”, senza dimenticare “gli amici di MR nel Belgio francofono”.

fonte foto: IPA

(ITALPRESS).