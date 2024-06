ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Vogliamo dimostrare il nostro valore in questo Europeo. Volevamo farlo anche in quello precedente e abbiamo vinto. Vediamo adesso cosa possiamo fare, poi il nostro obiettivo sarà quello di tornare a giocare un Mondiale perchè l’Italia ne ha saltati due. E questa è una cosa che per il popolo, per il movimento calcistico italiano non va bene”. Lo ha dichiarato l’attaccante della Juventus e della nazionale italiana Federico Chiesa ai microfoni della Uefa durante il ritiro degli azzurri a Iserlohn, in Germania. “Dopo l’Albania abbiamo Spagna e Croazia, sappiamo cosa significa giocare contro di loro. La nazionale croata ha fatto grandi risultati, soprattutto ai Mondiali. Ha grandissimi giocatori. L’Albania ci conosce, sa cosa vuol dire il calcio italiano, sarà una sfida davvero tosta e dovremo essere molto concentrati”.

