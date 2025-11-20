Estorsione con metodo mafioso a un imprenditore edile, un arresto nel Reggino

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e della Compagnia di Melito Porto Salvo, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato di 78 anni, residente a Montebello Jonico. L'attività investigativa trae origine dalla denuncia di un imprenditore, titolare di impresa attiva nel settore dell'edilizia e nel campo dei lavori pubblici con cui ha rappresentato di essere vittima, sin dal 2015, di plurime condotte estorsive, aggravate dal metodo mafioso, da parte dell'indagato. tvi/mca3 (Fonte video: Carabinieri)