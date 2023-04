PARMA (ITALPRESS) – Estathè è official sponsor del Campionato mondiale della pizza di Parma. La manifestazione internazionale, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione, celebra il piatto tricolore più amato al mondo e si terrà dal 18 al 20 aprile al Palaverdi delle Fiere di Parma. I 711 partecipanti, provenienti da 52 nazioni, e gli oltre 5.000 visitatori attesi confermano il carattere sempre più internazionale dell’evento, che vedrà sfidarsi i migliori pizzaioli di tutto il mondo in ben 1003 gare di cui 930 di cottura.

Estathè sarà presente in fiera con uno stand dedicato e permetterà a tutto il pubblico e ai professionisti presenti durante i tre giorni dedicati alle competizioni di gustare l’abbinamento della bevanda fredda nata da una vera infusione di foglie di the con la fragrante pizza appena sfornata.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

