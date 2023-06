PALERMO (ITALPRESS) – Da Tania Cagnotto a Gianluca Zambrotta e Omar Camporese. Sono solo alcuni dei protagonisti dell’estate al Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas di Sciacca, dove la parola chiave è “Mermaiding”, attività che si pratica in acqua con l’uso della monopinna per diventare una sirena o un tritone, migliorando la propria acquaticità e per godersi appieno i benefici del mondo acquatico.

Per tuffi e tanti giochi in acqua, dall’11 al 15 luglio a bordo piscina l’olimpionica Tania Cagnotto. Per gli ospiti desiderosi di esplorare le coste siciliane, Verdura Boat per navigare, a est, lungo la Riserva Naturale di Torre Salsa, fino a raggiungere le scogliere bianche della Scala dei Turchi o, dirigendosi a ovest, alla volta di Selinunte, per ammirare il Tempio di Hera e proseguire verso le Isole Egadi.

Per tutti gli amanti del pallone, quest’estate è il momento giusto per far parte della formazione titolare. Nella categoria Football Legends, dal 6 al 10 luglio, guidati dal campione del mondo italiano 2006 Gianluca Zambrotta, i giovani calciatori dai sei ai quattordici anni avranno l’opportunità di allenarsi dentro e fuori dal campo, con giochi, esercizi di tecnica e partitelle. Ancora: dal 15 luglio al 20 agosto il progetto Juventus Resort Experience, con l’obiettivo di far sognare in grande quanti più ragazzi possibile, rendendo concreti valori sportivi trasversali, quali: l’unicità e l’importanza dell’esperienza calcistica, la professionalità del team, il divertimento dei partecipanti e la loro crescita sportiva. Per gli amanti della racchetta, la Verdura Tennis & Padel Academy ogni giorno è aperta a giocatori di ogni età e livello. Verdura Tennis Academy ospita tornei tra gli ospiti e un appassionante calendario di appuntamenti con ex giocatori professionisti che vestono i panni dell’istruttore di tennis: Olivier Rochus dal 24 giugno al 2 luglio; Omar Camporese dal 14 al 24 luglio; Francisco Clavet dal 21 al 30 agosto; Bernd Karbacher dal 22 al 27 ottobre. Verdura Padel Academy – con due campi GZ19PADEL ideati da Gianluca Zambrotta, campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006 – è il centro sportivo per la pratica di uno sport adatto a tutti, dagli adulti ai bambini, professionisti e principianti. Gli istruttori sono disponibili per lezioni di avviamento e corsi di perfezionamento individuali, disponibili tutti i giorni. Guidata da un team di professionisti certificati PGA, la Golf Academy del Verdura Resort offre agli ospiti la possibilità di imparare a giocare o migliorare la tecnica già acquisita. Una scelta di tipologie di allenamento differenti e servizi all’avanguardia, che includono un Performance Institute per l’analisi computerizzata del proprio gioco. Per i più piccoli, la Verdura Junior Golf Academy: partendo dalle competenze di base come il full swing, lo short game, il putting e il bunker play, apprenderanno le regole di base e le etichette del golf. Disponibile ogni settimana, tutto l’anno. Dopo la pratica sportiva, un pò di recupero e relax con i protocolli e servizi sviluppati nei circa 4.000mq della pluripremiata Irene Forte Spa, aperta anche agli ospiti esterni con ingresso giornaliero in combinazione con attività sportive quali: golf, tennis e padel.

E nel corso della giornata, appuntamento con la ricercata selezione di ristoranti del Verdura Resort curati da Fulvio Pierangelini – Creative Director of Food – e, per i più appassionati, con la “Casetta nell’orto”, uno spazio unico progettato dallo Chef, dove poter scoprire i sapori della Sicilia con cooking class realizzate attraverso le materie prime coltivate all’interno della Verdura Società Agricola. Un luogo che vi darà la possibilità di riscoprire uno stile di vita semplice e genuino.

Dopo il trionfo della sua residency 2022, Verdura Resort conferma la collaborazione con il ristorante giapponese Dinings SW3 per un pop-up estivo. Il format di izakaya contemporanea, dall’1 al 23 luglio, dal martedì alla domenica occuperà per cena gli spazi del Ristorante Liolà, offrendo ai suoi ospiti l’opportunità di provare l’innovativo menu creato per l’occasione da Chef Masaki Sugisaki.

