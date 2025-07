Esplosione Roma, area da subito messa in sicurezza. Evacuati bambini

ROMA (ITALPRESS) - Le parole del Maggiore Andrea Quattrocchi, comandante dei Carabinieri di Roma Casilina, intervenuto in seguito agli interventi inerenti l'esplosione di un distributore di carburante avvenuta nel quartiere Prenestino, a Roma. "Diverse nostre pattuglie sono intervenute al distributore dov'era in corso un incendio che si è propagato molto velocemente, a cui sono susseguite diverse deflagrazione. I Carabinieri hanno estratto viva una persona da un auto in fiamme, conducendola all'Ospedale Casilino dove attualmente si trova in condizioni gravi ma stabili. Sono stati necessari diversi interventi di evacuazione, è stata la nostra prima preoccupazione quella di mettere a riparo la popolazione civile. Sono state evacuate diverse abitazioni e un centro estivo che si trovava proprio davanti al distributore, mettendo in salvo diversi bambini che proprio in quel momento stavano iniziando le attività". xl5/mca3 (ITALPRESS)