VERONA (ITALPRESS) – Esplosione e crollo di una palazzina di 3 piani a Negrar, nel Veronese. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie tre feriti, due uomini e una donna. E’ stato poi estratto dalle macerie il corpo senza vita del quarto uomo disperso. Il bilancio è pertanto di un morto e tre feriti.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
