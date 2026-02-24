VERONA (ITALPRESS) – Esplosione e crollo di una palazzina di 3 piani a Negrar, nel Veronese. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie tre feriti, due uomini e una donna. E’ stato poi estratto dalle macerie il corpo senza vita del quarto uomo disperso. Il bilancio è pertanto di un morto e tre feriti.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).