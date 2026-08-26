Esplosione in un B&B di Mileto, tre feriti in prognosi riservata

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – È stata trasferita d’urgenza a Bari la bambina di 10 anni rimasta ferita nell’esplosione avvenuta ieri sera in un B&B di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Trasferiti anche il padre a Palermo e la madre a Catania. Tutti e tre hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado diffuse su oltre il 30% della superficie corporea.

L’esplosione si è verificata ieri sera nell’alloggio occupato dalla famiglia slovena, in vacanza nella zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo i tre. Un incendio, in seguito all’esplosione, ha coinvolto la struttura ricettiva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti, che sono stati accompagnati all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e affidati alle cure dei medici.

Poi, il trasferimento in prognosi riservata nei tre diversi centri specializzati. I Vigili del Fuoco, spento l’incendio, hanno messo in sicurezza la struttura. Indagini sono in corso per accertare le cause che hanno determinato l’esplosione della bombola e l’esatta dinamica dell’incidente.

-Foto account X Vigili del Fuoco-

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