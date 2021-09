MASSA CARRARA (ITALPRESS) – Esplosione questa mattina a Filattiera, comune della Lunigiana in provincia di Massa Carrara. Per cause ancora da accertare – le prime ipotesi parlano di una possibile fuga di gas – un’abitazione su due piani in via Casello, è saltata per aria attorno alle 11. Non appena scattato l’allarme, sul posto sono giunte ambulanze inviate dalla centrale operativa del “118” e i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno iniziato immediatamente a scavare, in cerca di persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie. Stando ad alcune testimonianze raccolte sul posto, al momento prive di conferme ufficiali, in casa ci sarebbe stata una persona anziana, proprietaria dell’immobile. Per facilitare le ricerche verranno impiegate anche un’unità cinofila appositamente addestrata.

