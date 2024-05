PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista altoatesino, numero 2 della classifica Atp e del seeding, si è imposto al primo turno in tre set sullo statunitense Christopher Eubanks, 49esimo del ranking mondiale, battuto con il punteggio di 6-3 6-3 6-4. Al secondo turno l’azzurro sfiderà il francese Richard Gasquet, in tabellone con una wild card. Buona la prima anche per Jasmine Paolini. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 15 del ranking e del seeding, si è imposta per 6-3 6-4 sull’australiana Daria Saville, numero 84 Wta, che si era aggiudicata entrambe le sfide precedenti con la numero uno azzurra.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

