Esodo estivo, traffico intenso come da previsioni su strade e autostrade

ROMA (ITALPRESS) – Volge al termine la settimana caratterizzata dal primo esodo estivo di partenze verso le principali mete turistiche del nostro Paese. Sulla rete stradale e autostradale gestita dall’Anas sono state rispettate le previsioni da bollino rosso, previste soprattutto nel week end, con un aumento dei transiti sui principali itinerari turistici. Questa settimana – da domenica 20 a ieri, sabato 26 luglio 2025 – i sensori attivi del sistema di monitoraggio hanno registrato oltre 70,5 milioni di transiti, lo 0,5% in più rispetto alla stessa settimana del 2024. Gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati sulle strade di montagna (+2,5%) e, su tutta la rete, nella giornata di domenica (+2%). Il traffico è risultato costante nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 luglio, intenso anche nelle ore notturne; la maggiore concentrazione dei veicoli si è avuta nelle ore diurne tra le 8:00 e le 18:00.

Non si sono tuttavia registrate particolari criticita’, evidenzia l’Anas. I volumi di transito principali hanno riguardato – la SS231″ Santa Vittoria” presso Asti, dove è stato registrato il transito di 213.000 autoveicoli – sulla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” presso Monza, 694.000 autoveicoli – sulla SS309 “Romea, presso Chioggia, in provincia di Venezia, è stato registrato il transito di oltre 188.000 autoveicoli, scesi a 145.000 presso Campagna Lupia in provincia di Venezia. – sulla A90 “Raccordo Anulare” presso Roma è stato registrato il transito di 926.500 autoveicoli – sulla SS148″ Pontina” presso Roma è stato registrato il transito di 706.000 autoveicoli, scesi a 433.000 presso Ardea e 304.000 a Latina – sulla SS18 “Tirrena Inferiore” presso Capaccio Paestum in provincia di Salerno, 234.000 autoveicoli – sulla SS16 “Adriatica”, in particolare nella tratta pugliese da Bari a Brindisi, circa 400.000 veicoli. – sulla SS101″ Salentina Gallipoli” presso Lequile in provincia di Lecce, 377.000 autoveicoli – sulla SS106″ Jonica” presso Castellaneta in provincia di Taranto è stato registrato il transito di 191.000 autoveicoli, scesi a 181.000 presso Simeri Crichi in provincia di Catanzaro. – sulla SS280 presso Marcellinara in provincia di Catanzaro è stato registrato il transito di 140.000 autoveicoli – sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” sono stati presso Salerno, 544.000 autoveicoli, saliti a 679.000 presso Pontecagnano, per poi scendere a 440.000 presso Battipaglia e 276.000 a Campagna.

Nel tratto calabrese sono stati registrati 146.000 presso Altomonte in provincia di Cosenza, 176.000 presso Martirano e 202.000 a Falerna in provincia di Catanzaro e 185.000 presso Palmi in provincia di Reggio di Calabria. – sulla A2DIR-RC presso Reggio di Calabria in provincia di Reggio di Calabria è stato registrato il transito di 309.000 autoveicoli – sulla A19DIR, nel Palermitano, è stato registrato 536.000 autoveicoli – sulla SS125VAR “Orientale Sarda “presso Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari transiti circa 132.000.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).