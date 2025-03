Esercitazione della protezione civile Ita Eu Modex si terrà dal 7 all’11 aprile

CAGLIARI (ITALPRESS) – La grande esercitazione di protezione civile ITA EU MODEX 2025, che si terrà tra Nuoro, Mamoiada e Orani, dal 7 all’11 aprile non sarà aperta al pubblico per ragioni di sicurezza.

Prenderanno parte alle azioni solo gli operatori che si eserciteranno, i trainer del Consorzio, i funzionari dell’Unione europea e quelli dello staff di supporto, composto dal personale formato delle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile, oltre alle autorità di pubblica sicurezza.

Le persone non autorizzate, infatti, oltre a correre dei rischi per la propria incolumità e per quella degli altri, potrebbero intralciare le operazioni previste dall’esercitazione e inficiarne il risultato. Non sono previsti osservatori, né visitatori privati, per questo si raccomanda di non inviare richieste di partecipazione. Le persone autorizzate saranno solo quelle già previste dal Consorzio e, in numero limitato, quelle che saranno delegate da enti o istituzioni strettamente connesse con la protezione civile, che abbiano ricevuto una adeguata formazione.

La Protezione civile regionale ricorda che l’esercitazione servirà a testare le competenze e l’efficienza dei moduli europei chiamati a intervenire, nel caso in cui venga attivato il Meccanismo unionale di protezione civile da parte di un Paese, per una grande emergenza dovuta a un disastro.

La Prefettura di Nuoro, i sindaci di Nuoro, Mamoiada e Orani, e tutte le strutture coinvolte nella viabilità e nella sicurezza stanno studiando le limitazioni al traffico e le eventuali interdizioni di alcune zone, sempre al fine di consentire lo svolgimento dell’esercitazione in totale sicurezza. La settimana scorsa, nella sede della Direzione generale della protezione civile, si è tenuta una giornata di formazione dedicata al personale e ai volontari che saranno di supporto all’organizzazione dell’evento.

