ROMA (ITALPRESS) – Non solo soldati, navi e droni. Il conflitto in Ucraina è stato combattuto, sin dall’occupazione russa della Crimea, anche nello spazio con reciproci attacchi ai satelliti civili e militari da parte di Mosca e Washington. In “Operazione Satellite” Frediano Finucci per la prima volta ricostruisce, con documenti inediti e fonti esclusive, le pressochè sconosciute schermaglie tra superpotenze (Stati Uniti, Russia e Cina) a centinaia di chilometri di distanza dalla terra. Un’inchiesta rigorosa che svela e spiega le ultimissime tecnologie satellitari, un tempo riservate solo a militari e governi, oggi disponibili anche a utenti non specialisti, con risvolti economici, sociali e geopolitici finora impensabili.

La presentazione del libro si terrà martedì 19 settembre alle ore 18, presso la Sala Conferenze di Spazio Europa, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea a Roma. Insieme all’autore interverranno la giornalista Rai Eva Giovannini e il direttore della rappresentanza in Italia dell’UE Antonio Parenti.

