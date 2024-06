Errigo “Stanca ma felicissima, finalmente ho vinto”

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - “Fantastico vincere dopo le emozioni vissute al Quirinale. E ora si può dire che, con me e Gimbo Tamberi, l’Italia ha scelto come alfieri anche due campioni d’Europa in carica. Un po’ come lui, in finale, ho messo del pathos…“. Così Arianna Errigo commenta l'oro nel fioretto femminile vinto agli Europei di Basilea. mc/gtr (Fonte video: Federscherma)