LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Stop al secondo turno nel tabellone di doppio misto di Wimbledon per Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra, testa di serie numero 3, ha ceduto al duo statunitense composto da Irina Khromacheva e Jackson Withrow per 3-6 7-6(6) 6-2.

Erano gli unici azzurri impegnati nella giornata di domenica 6 luglio sull’erba londinese. Lunedì i tre ottavi di finale del singolare maschile: apre il programma Cobolli contro Cilic, Sonego sfiderà nel pomeriggio Shelton, infine grande attesa, nel tardo pomeriggio, per il ritorno in campo di Jannik Sinner opposto a Dimitrov come ultimo match sul Centrale.

AVANTI FRITZ E SABALENKA

Karen Khachanov approda ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista russo, numero 17 del seeding, ha battuto il polacco Kamil Majchrzak (che aveva eliminato Berrettini al primo turno) in tre set con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3. Sfiderà Taylor Fritz, che come un anno fa

raggiunge i quarti di finale qui. Lo statunitense, quinta testa di serie, era avanti 6-1 3-0 quando Jordan Thompson è stato costretto al ritiro.

Anastasia Pavlyuchenkova è la prima qualificata ai quarti di finale femminili. La 34enne russa, che eguaglia il suo miglior risultato sull’erba londinese (2016), si impone per 7-6(3) 6-4 sulla britannica Sonay Kartal e attende ora la vincente del match Anisimova-Noskova. Anche Aryna Sabalenka prosegue la sua marcia e accede ai quarti. La bielorussa, numero 1 del mondo e del tabellone, supera Elise Mertens, 24esima testa di serie, per 6-4 7-6(4) e se la vedrà ora con Laura Siegemund, che ha sconfitto l’argentina Solana Sierra per 6-3 6-2. La Sabalenka, ancora a caccia del primo Slam stagionale dopo aver perso in finale sia a Melbourne che a Parigi, proverà a eguagliare il suo miglior risultato sull’erba londinese, la semifinale già raggiunta nel 2021 e nel 2023.

