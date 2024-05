ROMA (ITALPRESS) – “Un palco per un musicista è ossigeno, o elio per i suoi prossimi sogni, almeno per me è stato così. Sono cresciuto rimbalzando di locale in locale, di palco in palco. Tutti piccoli, tutti difficili, tutti, a loro modo, necessari e meravigliosi. Quest’anno, desidero che il palco del Buona Fortuna Tour non sia solo mio, ma che rappresenti un’opportunità per chi ha qualcosa da dire quando imbraccia una chitarra o quando si siede davanti ad un pianoforte. Fatevi avanti, vi aspetto!” Ermal. Con questo messaggio Ermal Meta annuncia l’iniziativa “Palco aperto” che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti che desiderano esprimersi, di avere uno spazio e aprire le date del nuovo tour in partenza a luglio. L’impulso che ha dato vita a “Palco aperto” nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo.

Le candidature, senza limiti di età, potranno essere presentate entro e non oltre il 20 giugno 2024, compilando un form online sul sito uffciale www.ermalmeta.com. I partecipanti dovranno essere residenti nella regione di appartenenza del concerto. Sarà data notizia dei risultati entro il 1 luglio 2024. Con questo tour organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, Ermal Meta ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio. Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia che Ermal e la sua compagna stanno aspettando. Al calendario si aggiunge la data zero prevista al Teatro San Domenico di Crema il 5 luglio. I biglietti del tour sono in prevendita su TicketOne.

foto: ufficio stampa MNcomm

