PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Eric Apode è il nuovo Ceo di Peugeot Motocycles. Nell’ambito delle nuove ambizioni della azienda, confermate con l’acquisizione di una partecipazione da parte di Mutares nel febbraio 2023, E’ric Apode sarà responsabile di sostenere la crescita e la diversificazione delle attività dell’azienda. Mutares SE & Co KGaA ha acquisito una partecipazione del 50% in Peugeot Motocycles nel febbraio 2023, ottenendo così un controllo di maggioranza dell’ 80 % insieme al suo co-azionista, Mahindra and Mahindra M&M). E’ric Apode, 57 anni, originario della regione francese del Gard e laureato all’Ecole des Mines de Paris, ha trascorso la sua intera carriera nell’industria automobilistica. Dopo gli inizi in Peugeot Automobiles nel 1988, è stato responsabile delle operazioni nel Sud-Est asiatico per Stellantis (ex PSA Peugeot Citroèn).

In particolare, è stato all’origine della Peugeot Coupè 406, nonchè delle DS 3 Crossback, DS 4, DS 7 Crossback e DS 9, contribuendo al riconoscimento mondiale del marchio di lusso francese DS Automobiles, di cui è stato uno dei principali fondatori.

La sua carriera internazionale lo ha portato prima in Cina, dove ha creato la JV CAPSA tra Changan e PSA a Shanghai e Shenzhen, di cui è stato CEO; poi in India, dove ha guidato il lancio dei nuovi programmi globali di Citroèn e ha costruito le basi tecniche, industriali e di acquisto di PSA Peugeot Citroèn nella regione; infine nel Sud-Est asiatico, dove ha seguito le operazioni di Stellantis in tutti i 18 Paesi della regione.

“E’ con grande entusiasmo che assumo il mio incarico alla guida di Peugeot Motocycles, storico costruttore francese presente sul mercato da 125 anni e decisamente concentrato sulle sfide del futuro. Combinando competenza e innovazione, Peugeot Motocyclesmira a soddisfare le esigenze derivanti dalle future forme di mobilità e dallo sviluppo di nuovi mercati. Intendo dare priorità al lancio di prodotti innovativi, sia elettrici che a combustione, e mobilitare l’azienda su obiettivi di vendita ambiziosi in Europa e nel mondo. L’impegno dei team di cui prendo la direzione oggi è già una garanzia del successo del marchio” ha dichiarato Eric Apode.

Mathieu Purrey, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Peugeot Motocycles e Direttore Generale del segmento Automotive & Mobility di Mutares, ha accolto con favore la nomina, affermando: “E’ric Apode ha la passione per le due ruote e, nel corso della sua carriera, ha dimostrato la sua competenza e il suo impegno per l’eccellenza operativa, valori fondamentali per Mutares. Per questo lo abbiamo scelto per la sua esperienza, in particolare per quanto riguarda le sfide commerciali in materia di nuovi modelli. Gli auguro un completo successo in questo suo nuovo ruolo”. Per Sèbastien Mas, Presidente di Peugeot Motocycles, “l’arrivo di E’ric Apode come Amministratore Delegato è una risorsa per il futuro del marchio. La sua esperienza nel lancio di nuovi modelli di successo e la sua comprovata conoscenza dei mercati internazionali, in particolare quello asiatico, corrispondono agli obiettivi che abbiamo fissato per l’azienda. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui, sulla base della nostra condivisa ambizione e del nostro comune impegno nello sviluppo di Peugeot Motocycles”.

foto: ufficio stampa Peugeot Motocycles

(ITALPRESS).