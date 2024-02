Erasmus+, Galli “Quattro atenei italiani nella top five”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo anno è andato benissimo, ci fa piacere raccontarlo un po' a tutti, è giusto comunicare gli straordinari risultati che ci sono stati nel 2023, come crescita, come consapevolezza e come partecipazione. Cito soltanto un numero: nelle prime cinque università come studenti che vanno all'estero ce ne sono quattro italiane e questo secondo me è uno dei dati che va comunicato" ha detto Flamino Galli, direttore generale dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE "il 2024 sarà altrettanto buono, i dati che abbiamo sono in crescita, sono sicuro che i numeri saranno migliori di quelli di questo anno". xc3/tvi/gtr