Equitazione,Tamajo “A Palermo spazio recuperato, sinergia istituzioni”

PALERMO (ITALPRESS) - "Si tratta di una vetrina importante, uno spazio recuperato totalmente grazie al Comune di Palermo che si è prodigata per riqualificare uno spazio importante per questa città. La sinergia tra le varie istituzioni quando è autentica porta risultati importanti. Essere qui per la seconda edizione per noi è un momento importante perché abbiamo sostenuto e finanziato questo evento e abbiamo cercato di intercettare questo mondo e portarlo qui a Palermo. Insieme all'assessore Alongi abbiamo dato la possibilità a tanti appassionati di questo sport di poter partecipare a questa tre giorni in questo spazio totalmente recuperato". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in occasione dell'apertura della 60ma edizione degli "Internazionali di Sicilia", al campo ostacoli "La Favorita" a Palermo, dove si terrà anche l'edizione 2024 della Coppa degli Assi in programma, dal 20 al 22 e dal 26 al 29 settembre, negli storici campi in erba. (ITALPRESS). col3/gtr