LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Grande prestazione di Lorenzo Lupacchini che a Lipsia ha vinto la finale di Coppa del Mondo di volteggio. Friulano, 26 anni compiuti lo scorso 31 gennaio, Lupacchini ha così portato alla bacheca azzurra il primo titolo individuale maschile in una qualsiasi disciplina equestre, raccogliendo il testimone di Anna Cavallaro, che di finali di volteggio in carriera ne ha vinte ben tre nella categoria femminile, e replicando il successo suo e di Silvia Stopazzini nel Pas-de-deux della finale di Dortmund 2017. A Lipsia l’azzurro (foto FEI/Richard Juilliart) era in gara con il baio Rosenstolz 99 alla longia di Laura Carnabuci, e dopo il secondo posto di ieri nella prova tecnica (8,785 il punteggio) chiusa alle spalle del francese Lambert Leclezio, campione del mondo in carica a Budapest 2021, oggi è riuscito a ribaltare a suo favore la classifica con una prestazione maiuscola nel freestyle. La prova di Lupacchini è stata impeccabile, premiata complessivamente con 9,101 apprezzata in particolare per l’aspetto artistico (9,910) oltre che per la tecnica d’esecuzione. Nelle due prove ha così totalizzato 8,795 punti che gli hanno consentito di guadagnare la vetta della classifica e la vittoria. Con questo grande successo Lorenzo Lupacchini aggiunge una medaglia d’oro alle tre che ha già conquistato nel Pas-de-deux sempre in coppia con Silvia Stopazzini: ai Mondiali di Tryon 2018, nella già ricordata Finale di Coppa del Mondo 2017 e, sempre nel 2017, nel Campionato Europeo di Ebreichsdorf.

(ITALPRESS).

