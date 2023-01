Epr Comunicazione va in Borsa e accelera sul digitale

Anche nel mondo della comunicazione far crescere la dimensione aziendale è sempre più importante per competere sul mercato. Ne ha parlato Camillo Ricci, amministratore delegato di EPR Comunicazione, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, facendo il punto sulla quotazione in Borsa della società. sat/mrv