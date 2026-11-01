Episodi di violenza, 37 Daspo per tifosi di Carpi, Pergolettese e Varese

Episodi di violenza, 37 Daspo per tifosi di Carpi, Pergolettese e Varese

CREMONA (ITALPRESS) - A seguito degli episodi di violenza tra tifosi in occasione delle gare Crema-Varese (Serie D) dello scorso 4 ottobre e Pergolettese-Carpi (Serie C) del 10 ottobre, la Questura di Cremona ha emesso 37 Daspo per un totale complessivo di 65 anni a sostenitori di Carpi, Pergolettese e Varese. fsc (video Polizia di Stato)