ROMA (ITALPRESS) – Enrico Costa è stato eletto per acclamazione capogruppo di Forza Italia alla Camera. Succede all’uscente Paolo Barelli, che ha proposto proprio il nome di Costa a norma di statuto.

“Sono emozionato per la responsabilità che sento nel guidare un gruppo che reca nel simbolo il nome “Berlusconi”, al quale, oggi, va il mio primo pensiero. Ringrazio tutti per la fiducia non scontata e, in particolare, ringrazio i capigruppo che mi hanno preceduto, Paolo Barelli e Alessandro Cattaneo: Paolo che ha proposto il mio nome e che è stato sempre generoso di preziosi consigli, Cattaneo che è stato il primo in questa legislatura ad accendere il motore del gruppo. Ma soprattutto ringrazio Antonio Tajani al quale mi lega un rapporto profondo, unito alla stima per il suo lavoro quotidiano, paziente e determinato. Quello di Forza Italia è il gruppo più qualificato in assoluto, per competenze, professionalità, storie personali. E questa nostra identità deve esprimersi al massimo, attraverso la valorizzazione delle capacità e delle attitudini di ciascuno. In questa occasione voglio ricordare anche la figura di Niccolò Ghedini, una persona straordinaria con la quale ho mosso i primi passi da deputato. Mi ha insegnato tanto, in primo luogo a approfondire ed entrare nei dettagli”. Lo dichiara Enrico Costa, Presidente dei deputati di Forza Italia, eletto oggi per acclamazione.

“Forte dei miei valori liberali, del bagaglio acquisito in questi anni, da oggi in poi intendo portare avanti, nel Gruppo, un lavoro dinamico, sempre aperto al dibattito e al confronto, orientato a trovare punti di equilibrio che evidenzino l’operato, l’impegno e il buon intendimento di ogni parlamentare, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e nel proprio ambito di competenza. Ovviamente, ogni sforzo sarà indirizzato a garantire lealtà a maggioranza e governo, mantenendo ferma e riconoscibile la nostra identità. L’impronta liberale è nel mio dna ed è l’anima di Forza Italia, così come il presidente Berlusconi ha sempre voluto. Basti pensare alle battaglie che abbiamo portato avanti, tutti insieme, sulla giustizia. Così come il ‘Manifesto delle Libertà’ costituisce la base dei valori della nostra azione politica. Per queste ragioni, sono certo, da liberale, che la libertà dei singoli, il diritto di scelta di ogni persona debba essere sempre garantito e che un centrodestra moderno ha il dovere di confrontarsi, coraggiosamente e con spirito costruttivo, con una società che cambia. Sono sicuro che centreremo anche questi obiettivi”.

LE PAROLE DI BARELLI

“Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto. Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti. L’attività, viva, dinamica della nostra comunità politica sono certo sarà ulteriormente valorizzata da Enrico Costa, a cui mi lega anche un’amicizia personale. Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con determinazione e competenza, nel solco dei valori di Forza Italia, grazie ai quali dieci parlamentari – durante la mia presidenza – hanno scelto di aderire a Forza Italia”. Lo dichiara Paolo Barelli, capogruppo uscente di Forza Italia alla Camera. “Io continuerò a lavorare, con la passione e l’entusiasmo di sempre, a sostegno del governo di centrodestra – guidato dal premier Giorgia Meloni – di cui Forza Italia è pilastro fondamentale e, naturalmente, resterò a disposizione dei nostri parlamentari e del nuovo capogruppo per individuare ogni iniziativa utile per evidenziare ulteriormente il lavoro virtuoso già espresso dal gruppo parlamentare che ho avuto la fortuna di presiedere”, conclude.

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