Enric Mas vince la nona tappa della Vuelta davanti a Onley e Roglic

ALTO DE AITANA (SPAGNA)(ITALPRESS) – Enric Mas vince la nona tappa del della Vuelta a Espana 2026, la Villajoyosa-Alto de Aitana di 187.4 km: secondo il britannico Onley, terzo Primoz Roglic.

È stata una frazione dura, con tante salite e 6 GPM: la fuga ha impiegato diversi chilometri per andare via, sono stati 24 i corridori che hanno scandito il ritmo in testa al gruppo a caccia della vittoria di tappa. Ai -40 Alessandro Romele, tra gli italiani più propositivi in questa prima settimana di Vuelta, ha accelerato seguito da Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) e Marcel Camprubì (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Il gruppo maglia rossa è rimasto a circa 6′ di ritardo, con la Movistar e la Decathlon a gestire la corsa. I 20 km finali hanno ribaltato tutto, Carapaz e Gall hanno cercato di mettere in crisi Enric Mas che però ha gestito senza difficoltà.

Domani ci sarà il primo giorno di riposo.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Enric Mas SPA (Movistar Team) in 5h10’40”

2. Oscar Onley GBR (Netcompany INEOS) s.t.

3. Primoz Roglic SLO (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 12″

4. Felix Gall AUT a 18″

5. Cristian Rodriguez SPA a 20″

6. Mattias Skjelmose DEN s.t.

7. Jarno Widar BEL a 25″

8. Harold Tejada COL a 33″

9. Richard Carapaz ECU a 54″

10. Santiago Buitrago COL a 1’41”

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)

1. Enric Mas (Spa) Movistar Team in 28h34’03”

2. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora-Hansgrohe a 1’18”

3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM Team a 1’39”

4. Oscar Onley (Gbr) a 2’20”

5. Richard Carapaz (Ecu) a 3’26”

6. Mattias Skjelmose (Dan) a 3’55”

7. Sepp Kuss (Usa) a 4’09”

8. Harold Tejada (Col) a 4’39”

9. Gregor Muhlberger (Aut) a 7’33”

10. Jakob Omrzel (Slo) a 8’05”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 124 punti

2. James Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 67

3. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 59

MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain – Victorious 29 punti

2. Enric Mas (Spa) Movistar Team 24

3. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 19 punti

MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)

1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 28h36’23”

2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious a 5’45”

3. Jarno Widar (Bel) Lotto Intermarché a 7’14”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).