Eni pubblica la 25esima edizione del World Energy Review

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – La 25 edizione del World Energy Review (WER) è disponibile da oggi su eni.com. Con la nuova completa edizione, dedicata ai dati 2025, Eni rinnova il proprio impegno a offrire una lettura chiara e concreta delle dinamiche energetiche globali. Nato per analizzare i mercati del petrolio e del gas, il World Energy Review si è progressivamente evoluto riflettendo le profonde trasformazioni del settore energetico. Nel corso degli anni la pubblicazione ha ampliato il proprio perimetro di analisi includendo le energie rinnovabili, i minerali critici e indicatori trasversali come popolazione, PIL e emissioni di CO2 che permettono una lettura più integrata delle trasformazioni in atto. Da 25 anni, il WER rappresenta uno strumento di analisi dell’evoluzione dei mercati energetici, contribuendo a comprendere le sfide e le opportunità di un sistema in continua trasformazione. L’edizione di quest’anno delinea un sistema energetico in profonda trasformazione, caratterizzato dalla compresenza di dinamiche diverse e interconnesse: la crescita della domanda, sostenuta dal ruolo sempre maggiore dell’intelligenza artificiale e dei datacenter, il progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, con la crescente rilevanza delle nuove tecnologie ma anche la complessità di gestione, e il ruolo sempre essenziale delle fonti convenzionali nel garantire sicurezza, continuità e accessibilità dell’energia.

Nel dettaglio, la domanda mondiale di energia ha raggiunto circa 15,7 Gtoe nel 2025, crescendo di poco più dell’1%, con un mix energetico sostanzialmente stabile: oil, gas e carbone continuano a soddisfare circa l’80% dei consumi primari mondiali. La domanda oil è aumentata (+0,9 Mb/g), così come la domanda globale gas (+1,2%). Lo sviluppo delle fonti rinnovabili intermittenti è proseguito a ritmi elevati con la capacità installata globale in aumento del +12%, rispetto all’anno precedente, e pari a oltre un terzo della capacità elettrica mondiale. In questo contesto, i minerali critici stanno assumendo una sempre maggiore rilevanza, con la produzione complessiva che è cresciuta nel 2025 in particolare per il litio (+29%) e la grafite (+13%). L’analisi conferma come sicurezza, competitività e sostenibilità ambientale costituiscano obiettivi interconnessi, da perseguire in modo integrato, secondo criteri di pragmatismo e neutralità tecnologica. Il WER è il report di Eni sul settore energetico globale, disponibile anche in una versione interattiva, e punto di riferimento dell’industria energetica. La pubblicazione avviene in due tranche, la prima a luglio – con l’anticipazione delle variabili chiave per i settori oil and gas e le statistiche sulle rinnovabili e minerali critici – la seconda in ottobre – con la declinazione completa di tutte le variabili.

– foto logo Eni –

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