Eni e Petronas esplorano soluzioni innovative nel campo dei biocarburanti

MILANO (ITALPRESS) – Eni e Petronas hanno sottoscritto, nell’ambito del Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026, un Feasibility Agreement (FA) volto a valutare lo sviluppo di bio-benzine innovative ad alte prestazioni a partire dal processo di produzione ormai consolidato della tecnologia Ecofining, attraverso la quale Eni produce biocarburanti HVO da materie prime rinnovabili sin dal 2014.

L’obiettivo dell’accordo è verificare i profili tecnici, di mercato, di sostenibilità e i livelli di performance di nuove bio-benzine da materie prime rinnovabili utilizzabili nell’ambito delle competizioni sportive e che poi possano essere impiegate per lo sviluppo di prodotti commerciali.

Questa nuova intesa rafforza la collaborazione tra le due società nel campo dei biocarburanti, nel quale le due società vantano già un’esperienza tecnologica e industriale pluriennale, e a supporto di una progressiva decarbonizzazione nel settore dei trasporti.

Lo studio consentirà di mettere a fattor comune le competenze distintive delle due aziende; da un lato, Eni contribuirà con la propria consolidata esperienza nelle soluzioni energetiche sostenibili e nella produzione, nelle bioraffinerie Enilive, di biocarburanti da materie prime rinnovabili già commercialmente disponibili, tra cui diesel HVO e SAF-biojet, nonché con lo sviluppo di innovative bio-benzine.

Dall’altro, Petronas metterà a disposizione la propria comprovata esperienza nelle tecnologie dei carburanti, da quelli di origine fossile ai carburanti sostenibili ad alte prestazioni per motori a combustione, oltre alle proprie competenze nelle soluzioni energetiche sostenibili e nello sviluppo di prodotti avanzati.

– Foto ufficio stampa Eni –

(ITALPRESS).