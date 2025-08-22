Energia, Zehentner “La programmazione è fondamentale”

RIMINI (ITALPRESS) – “I corpi intermedi sono importantissimi, ma bisogna anche aiutarli a lavorare perché il tema, soprattutto quello dell’energia, è difficile. La produzione di energia è importante per tutti noi. La nostra popolazione deve capire quanto è importante lavorare con una programmazione a breve, medio e lungo termine. Parliamo di lavoro e lavoratori, non si scherza, parliamo di benessere e senza energia questo non c’è. È il momento di risvegliare le coscienze, c’è una forte sofferenza in questo momento perché non riusciamo a dare ai lavoratori tutto ciò che vorremmo”. Così Alessandro Zehentner, presidente di Snam, intervenendo al 46° Meeting di Rimini. “Fare bene comune vuol dire anche essere proiettati fuori dall’azienda, noi siamo attentissimi affinchè il nostro collaboratore sia soddisfatto. 3.900 i dipendenti Snam, 1.700 verranno assunti a breve, 28.500 i lavoratori indiretti”, spiega.

– foto Meeting Rimini 2025 –

(ITALPRESS).